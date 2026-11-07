[Video] Thúc đẩy phong trào thể thao, nâng cao thể lực cán bộ chiến sĩ công an

Mới đây, tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Chi hội Thể thao K02. Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng đại diện các đơn vị trực thuộc.

Theo Quyết định số 22/QĐ-BTVHH ngày 16/10/2026 của Ban Thường vụ Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam, Chi hội Thể thao Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chính thức được thành lập. Ban tổ chức cũng trao quyết định và biểu trưng của Bộ trưởng Bộ Công an cho Chi hội. Thiếu tướng Nguyễn Văn Trầm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động được giao nhiệm vụ Chi hội trưởng. Đại tá Lưu Hữu Sơn đảm nhiệm cương vị Phó Chi hội trưởng. Ban lãnh đạo Chi hội cũng ra mắt, xác định trách nhiệm tổ chức và triển khai các hoạt động theo Điều lệ của Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam.

Những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động quan tâm phát triển thể thao phong trào và thể thao thành tích cao, xác định đây là một trong những giải pháp nâng cao sức khỏe, ý chí, bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhiều câu lạc bộ, đội tuyển được thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên như bắn súng ứng dụng, võ thuật ứng dụng, chạy ứng dụng, bóng bàn, bóng đá. Đáng chú ý, đội tuyển bóng chuyền K02 hằng năm tham gia Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc, đại diện lực lượng Công an nhân dân tranh tài tại sân chơi quốc gia. Bộ Tư lệnh cũng có nhiều vận động viên tham gia các giải đấu quốc tế tổ chức tại UAE, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga. Tại Hội thao Quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 tổ chức ở thành phố Đà Nẵng, các đội tuyển K02 giành giải Nhất toàn đoàn ở cả hai nội dung quân sự, võ thuật và thể thao. Kết quả này cho thấy hiệu quả công tác tổ chức, huấn luyện và đầu tư cho thể thao của Bộ Tư lệnh, qua đó khẳng định tiềm năng thi đấu của các vận động viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức tập luyện đồng bộ tại các đơn vị trực thuộc vẫn gặp nhiều khó khăn. Các đơn vị đóng quân phân tán trên phạm vi cả nước, trong đó có những địa bàn vùng biên giới, cơ sở vật chất, thao trường, nhà thi đấu, bể bơi và sân bãi chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Đội ngũ huấn luyện viên được đào tạo chuyên sâu cũng còn hạn chế về số lượng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Trầm, Chi hội trưởng Thể thao K02: “Việc thành lập Chi hội Thể thao Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trực thuộc Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam có ý nghĩa to lớn trong việc phát triển, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thể thao trong Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, góp phần nâng cao sức khỏe, ý chí chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong tình hình mới”.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trầm nhấn mạnh: "Thời gian tới, Chi hội sẽ khẩn trương xây dựng quy chế hoạt động, chương trình và kế hoạch công tác cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban lãnh đạo. Trọng tâm là phát triển các môn thể thao phù hợp đặc thù lực lượng Cảnh sát cơ động, tăng cường phối hợp với Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và các đơn vị trực thuộc, tích cực tham gia các giải đấu do Hiệp hội tổ chức. Công tác phát hiện, tuyển chọn, đào tạo vận động viên có năng khiếu cũng sẽ được chú trọng. Chi hội đặt yêu cầu tạo điều kiện để vận động viên giao lưu, thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời quan tâm bồi dưỡng đội ngũ huấn luyện viên, từng bước cải thiện chất lượng huấn luyện và thành tích thi đấu".

Việc thành lập Chi hội Thể thao K02 cũng là hành động thiết thực nhằm lan tỏa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, hiện thực hóa mục tiêu “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động có thể lực tốt, bản lĩnh vững vàng, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.