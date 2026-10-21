[Video] Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Đan Mạch từ năng lượng sạch đến công nghệ
Gần 20 thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch đã được trao đổi tại Diễn đàn Doanh nghiệp hai nước, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực từ hàng không, điện gió ngoài khơi đến công nghệ, y tế, logistics và giáo dục STEM.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn quan hệ hai nước được cụ thể hóa bằng các dự án, dòng vốn đầu tư, công nghệ và cơ hội kinh doanh mới. Các thỏa thuận được trao đổi tại diễn đàn được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối doanh nghiệp và đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển bền vững của hai nước.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thuc-day-hop-tac-viet-nam-dan-mach-tu-nang-luong-sach-den-cong-nghe-post996977.html