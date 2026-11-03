[Video] Thúc đẩy hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone mang đến tình cảm đồng chí anh em thân thiết của Quốc hội và nhân dân Lào, nhấn mạnh chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp. Nhân dịp này, Thủ tướng chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào trong chuyến thăm hồi tháng 10 vừa qua.

CAO HIẾU