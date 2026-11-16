[Video] Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp Việt Nam - Canada

Cao tốc được xây dựng để rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối các vùng miền. Nhưng trên những tuyến đường dành cho phương tiện lưu thông với tốc độ cao, 1 thực trạng đáng báo động vẫn diễn ra, đó là người đi bộ vô tư băng qua đường, trèo rào, thậm chí đứng đón xe khách ngay trên cao tốc. Chỉ vì sự tiện lợi nhất thời, họ đang đặt cược trực tiếp tính mạng của mình, đồng thời đẩy những người cầm lái vào tình huống nguy hiểm.