[Video] Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp Việt Nam - Canada
Sáng 16/11, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng hội đàm với Chánh án Tòa án tối cao Canada Richard Wagner nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn công tác Tòa án tối cao Canada.
Tại hội đàm, hai bên đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua, nhất là việc Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào tháng 9/2026. Đây là cơ sở thuận lợi để tăng cường hợp tác pháp luật và tư pháp, trong đó có hoạt động trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm giữa hệ thống Tòa án hai nước.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thuc-day-hop-tac-quoc-te-trong-linh-vuc-tu-phap-viet-nam-canada-post1003054.html