[Video] Thúc đẩy bình đẳng giới, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội
Sáng 4/11, tại tỉnh Phú Thọ, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026, với chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, bình đẳng giới không chỉ là quyền cơ bản của con người mà còn là thước đo tiến bộ xã hội và nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững, việc bảo đảm bình đẳng giới cần gắn chặt với các mục tiêu kinh tế - xã hội.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thuc-day-binh-dang-gioi-tao-dong-luc-cho-tang-truong-kinh-te-va-tien-bo-xa-hoi-post1000263.html