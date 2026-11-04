[Video] Thúc đẩy bình đẳng giới, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, bình đẳng giới không chỉ là quyền cơ bản của con người mà còn là thước đo tiến bộ xã hội và nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững, việc bảo đảm bình đẳng giới cần gắn chặt với các mục tiêu kinh tế - xã hội.

NGUYỄN THÚY - TRƯỜNG QUÂN