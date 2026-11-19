[Video] Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thi đua khen thưởng phải bám sát các nhiệm vụ trọng tâm
Chiều 19/11 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Hội đồng nhằm đánh giá công tác thi đua, khen thưởng năm 2026, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo triển khai quyết liệt các phong trào thi đua hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; hoàn thiện quy định về danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; đẩy nhanh chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đầu tư trang thiết bị xác định ADN hài cốt liệt sĩ và rà soát, hoàn thiện nhà ở cho người có công.
Đối với Năm APEC 2027 tổ chức tại Phú Quốc và khoảng 8 địa phương trên cả nước, Thủ tướng đề nghị phát động từ tháng 12/2026 phong trào thi đua xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, cởi mở, trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thu-tuong-le-minh-hung-thi-dua-khen-thuong-phai-bam-sat-cac-nhiem-vu-trong-tam-post1004073.html