Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo triển khai quyết liệt các phong trào thi đua hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; hoàn thiện quy định về danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; đẩy nhanh chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đầu tư trang thiết bị xác định ADN hài cốt liệt sĩ và rà soát, hoàn thiện nhà ở cho người có công.

Đối với Năm APEC 2027 tổ chức tại Phú Quốc và khoảng 8 địa phương trên cả nước, Thủ tướng đề nghị phát động từ tháng 12/2026 phong trào thi đua xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, cởi mở, trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.