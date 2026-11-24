Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Thủ tướng Lê Minh Hưng trực tiếp đến giường bệnh thăm hỏi sức khỏe và nghe báo cáo từ đội ngũ y, bác sĩ điều trị. Động viên người bệnh giữ vững tinh thần, yên tâm điều trị để sớm bình phục và ổn định cuộc sống, Thủ tướng tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trò chuyện với người nhà các nạn nhân. Thủ tướng chia sẻ với những mất mát, lo âu của các gia đình sau sự cố; nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ các gia đình vượt qua khó khăn, đồng thời đề nghị thân nhân phối hợp chặt chẽ với y, bác sĩ và giữ gìn sức khỏe để chăm sóc người bệnh.

PV