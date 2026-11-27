(ĐN) - Sáng 27-11, tại phường Đồng Xoài, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 6, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai, gồm các đại biểu: Điểu Huỳnh Sang, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai; Trương Thị Diệu Thúy, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Phạm Văn Trinh, Thành ủy viên đã có buổi tiếp xúc với cử tri 2 phường Đồng Xoài và Bình Phước. Dự buổi tiếp xúc có đại diện các sở, ngành thành phố, lãnh đạo 2 phường Đồng Xoài, Bình Phước và đông đảo cử tri.