Nhằm nâng cao tính chủ động cho chính quyền cơ sở, từ ngày 01/7/2025, hàng loạt tuyến quốc lộ đã được chuyển giao từ Trung ương về địa phương trực tiếp quản lý và khai thác. Song song với lộ trình phân cấp này, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) vẫn duy trì nghiêm công tác kiểm tra định kỳ theo chức năng quản lý nhà nước để kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh và thắt chặt phối hợp sau bàn giao.