[Video] Thủ tướng Lê Minh Hưng: Không vì tiến độ mà không bảo đảm chất lượng, bỏ qua yêu cầu kỹ thuật

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, với quy mô vốn rất lớn, việc bảo đảm tiến độ, kế hoạch và chất lượng các dự án giao thông trọng điểm sẽ đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, góp phần giảm hệ số ICOR, tạo việc làm và tạo tiền đề phát triển vững chắc cho giai đoạn 2026 - 2030.

Đối với các dự án cần hoàn thành ngay trong năm 2026, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai giải pháp đồng bộ để đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, đồng thời lập lộ trình cụ thể từ nay đến cuối năm để kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Bộ Tài chính phối hợp Bộ Xây dựng kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ, kém khả thi sang các dự án giải ngân tốt, kể cả tạm ứng vốn Trung ương cho địa phương có nhu cầu; đồng thời rà soát kỹ kế hoạch huy động trái phiếu Chính phủ bảo đảm hiệu quả quản lý ngân sách. Quá trình thi công phải tuân thủ đúng, đủ quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn an toàn; tuyệt đối không vì áp lực tiến độ mà lơ là chất lượng hay bỏ qua yêu cầu kỹ thuật.