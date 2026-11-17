Trong không khí phấn khởi, tự hào hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Hải Phòng và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ hai, tối 17-11, tại khu vực Nhà hát thành phố diễn ra chương trình diễu hành quần chúng và giao lưu văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và truyền thống vẻ vang của LLVT thành phố.