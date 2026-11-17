[Video] Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất xem xét thiết lập cơ chế đối thoại biển ASEAN - Ấn Độ
Chiều 17/11, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã cùng các nhà Lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 23.
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề xuất ba ưu tiên chiến lược trong giai đoạn tới: Thứ nhất, củng cố không gian hòa bình, nâng tầm hợp tác biển trên cơ sở luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982, xem xét thiết lập cơ chế đối thoại biển ASEAN-Ấn Độ. Thứ hai, tạo đột phá liên kết kinh tế thông qua việc sớm hoàn tất rà soát Hiệp định AITIGA, kết nối chuỗi cung ứng, bảo đảm an ninh năng lượng và mở rộng hợp tác trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn. Thứ ba, thắt chặt liên kết nhân dân qua đào tạo nhân lực chất lượng cao, kết nối các cơ sở nghiên cứu và mở rộng học bổng công nghệ, kinh tế xanh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thu-tuong-le-minh-hung-de-xuat-xem-xet-thiet-lap-co-che-doi-thoai-bien-asean-an-do-post1003433.html