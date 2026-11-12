[Video] Thủ tướng Lê Minh Hưng: Cụ thể hóa các thỏa thuận Việt Nam - Liên bang Nga thành các chương trình hợp tác hiệu quả

Chào mừng bà Valentina Matviyenko cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; đánh giá cao vai trò của Hội đồng Liên bang Nga và đóng góp của bà trong thúc đẩy quan hệ hai nước.

Về định hướng hợp tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hiện nay là cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước thành các dự án hiệu quả. Thủ tướng đề nghị Hội đồng Liên bang Nga tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam hỗ trợ Chính phủ hai nước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tháo gỡ vướng mắc trong hợp tác. Hai bên cũng cần tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo; kết nối trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp; mở rộng hợp tác địa phương, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và khai thác hiệu quả kết nối hàng không trực tiếp.