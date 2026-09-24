[Video] Thủ tướng Lê Minh Hưng: Chậm nhất tháng 12 phải hoàn tất kết nối, chia sẻ dữ liệu số quốc gia

Bày tỏ vui mừng lắng nghe ý kiến nhân dân, Thủ tướng nhấn mạnh Kỳ họp thứ 2 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm cụ thể hóa các định hướng chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Sau khi Kỳ họp thứ nhất giải quyết khối lượng lớn thể chế pháp luật, Kỳ họp thứ 2 sẽ bao quát hầu hết các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hướng tới nền quản trị quốc gia hiện đại, thống nhất.

Trực tiếp trả lời các kiến nghị cụ thể, về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tháo gỡ vướng mắc về giao khu vực biển, phân cấp thẩm quyền, cơ chế chuyển tiếp và trách nhiệm cảng vụ; nội dung nào thuộc thẩm quyền Quốc hội sẽ đưa vào luật sửa đổi, thẩm quyền Chính phủ sẽ ban hành nghị định. Về doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ thống nhất chuyển đổi tiếp cận sang "Luật Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ", tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là thuế thu nhập doanh nghiệp để khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình.