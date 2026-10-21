[Video] Thủ tướng giao thời hạn thực hiện giải pháp chống gian lận thi
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo, trong đó có nhiều nội dung giao Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo thực hiện có thời hạn trong tháng 11 và tháng 12 năm nay.
Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích, đối sánh kết quả học tập, kiểm tra, đánh giá và thi để kịp thời phát hiện, cảnh báo dấu hiệu bất thường, nguy cơ gian lận; thiết lập, vận hành hiệu quả cơ chế tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, tố giác và xử lý thông tin theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thu-tuong-giao-thoi-han-thuc-hien-giai-phap-chong-gian-lan-thi-post996836.html