[Video] Thủ tướng giao thời hạn thực hiện giải pháp chống gian lận thi

Với cô giáo vùng cao, để làm được hiệu phó của một trường, hành trình ấy lại phải đổ biết bao mồ hôi công sức. Thế nhưng sau sắp xếp trường lớp, họ lại về làm giáo viên như ngày mới bắt đầu. “Hỏi tôi có buồn không, nói không là dối lòng!”, cô Bríu Thị Voi (36 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Sông Kôn, xã Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng) thật tình.