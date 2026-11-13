[Video] Thu thừa tiền điện, nước do đồng hồ đo sai phải trả lại

Sáng 13/11, với 457/457 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Một trong những nội dung quan trọng trong luật là tổ chức, cá nhân thu tiền không đúng do kết quả đo sai lệch phải hoàn trả cho khách hàng. Nếu có căn cứ xác định đồng hồ, thiết bị hoặc phần mềm đo mắc lỗi chung dẫn đến thu tiền sai, đơn vị sử dụng kết quả đo để thu tiền phải rà soát các giao dịch bị ảnh hưởng để hoàn trả theo quy định pháp luật.