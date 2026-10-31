[Video] Thu nộp ngân sách gần 3.200 tỷ đồng phí cao tốc đầu tư công sau hơn 7 tháng

Theo đó, từ ngày 2/3/2026, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức thu phí tại các dự án thành phần đầu tư công trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Công tác thu phí triển khai theo từng nhóm tuyến gắn với tiến độ hoàn thành hạ tầng, gồm các đoạn: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây, Bãi Vọt - Cam Lộ và Quảng Ngãi - Nha Trang. Tính đến hết ngày 12/10/2026, hệ thống thu phí ghi nhận tại 15 trên 18 dự án thành phần, với lưu lượng gần 34 triệu lượt phương tiện. Số tiền phí đã thu, nộp ngân sách Nhà nước đạt gần 3.168 tỷ đồng, vượt mức thu dự kiến trong các đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng được phê duyệt.