[Video] Thu hơn 2.685 tỷ đồng phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Diễn ra từ ngày 16 đến 23/10/2026, Tuần lễ Dinh dưỡng và phát triển được phát động trên toàn quốc. Tại Tuyên Quang, chiến dịch năm nay truyền đi thông điệp kêu gọi sự chung tay từ chính quyền, nhà trường đến từng gia đình, đặc biệt là ở các vùng khó khăn, cùng hành động vì sức khỏe, tầm vóc và trí tuệ của thế hệ tương lai.