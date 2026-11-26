[Video] Thông xe tạm thời Quốc lộ 49, nguy cơ sạt lở vẫn tiềm ẩn
UBND xã A Lưới, thành phố Huế cho biết: Điểm sạt lở hơn 400m³ đất đá trên quốc lộ 49 đoạn qua xã A Lưới 5 (thành phố Huế) đã được khắc phục tạm thời một làn đường. Tuy vậy, nguy cơ sạt lở tại đây vẫn còn cao.
Điểm sạt lở tại km61+250, quốc lộ 49, đã được lực lượng chức năng cùng Hạt Quản lý đường bộ khắc phục, thông tạm một làn đường.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thong-xe-tam-thoi-quoc-lo-49-nguy-co-sat-lo-van-tiem-an-post1005721.html