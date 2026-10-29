[Video] Thông xe Cầu Thăng Long trước hạn sau khi lắp đặt trạm cân tự động
Sáng 29/10, cầu Thăng Long chính thức thông xe sớm trước hẹn. Theo kế hoạch ban đầu, Sở Xây dựng Hà Nội dự kiến đến 22h ngày 29/10 mới thông xe toàn bộ, sau khi hoàn thành hạng mục đường bê tông xi măng phục vụ lắp đặt trạm cân tải trọng tự động.
Tuy nhiên, theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội), các đơn vị nhà thầu đã đẩy nhanh tiến độ thi công xuyên đêm 28/10, hoàn thành sớm toàn bộ phần việc cốt lõi để kịp thời mở đường cho các phương tiện lưu thông ngay từ đầu giờ sáng ngày 29/10.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thong-xe-cau-thang-long-truoc-han-sau-khi-lap-dat-tram-can-tu-dong-post998870.html