[Video] Thông xe Cầu Thăng Long trước hạn sau khi lắp đặt trạm cân tự động

Tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương, tổ chức sáng 29.10.2026 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác lý luận: bắt nguồn từ thực tiễn, dự báo những vấn đề mới và cung cấp luận cứ cho các quyết sách chiến lược. Từ bài phát biểu ấy, một vấn đề rất đáng suy ngẫm đối với lĩnh vực văn hóa là làm thế nào để những nhận thức đúng về vai trò của văn hóa được chuyển hóa thành thể chế, nguồn lực và kết quả phát triển thực chất.