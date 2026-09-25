[Video] Thông qua kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ

Trên cơ sở nhìn nhận toàn diện kết quả đạt được, trao đổi làm rõ những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ giải quyết, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua. Tỉnh Phú Thọ đã thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, nghiêm túc thực hiện, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, giữ vững an ninh - quốc phòng và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nằm trong top 10 cả nước. Bộ máy từ tỉnh đến cơ sở vận hành trơn tru, việc sắp xếp các đơn vị trường học được thực hiện đúng nguyên tắc, tạo sự đồng thuận cao. Đặc biệt, tỉnh đã thành lập 26 đoàn công tác do các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và một số tổ chức Đảng có liên quan nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn từ cơ sở.

TRƯỜNG QUÂN