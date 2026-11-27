Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, CPTPP cần tiếp tục phát huy vai trò thúc đẩy tự do hóa thương mại, đầu tư, tăng cường liên kết kinh tế khu vực và nâng cao khả năng thích ứng của các nền kinh tế thành viên. Các thành viên CPTPP thống nhất thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP tạm thời đặt tại Nhật Bản, theo sáng kiến của Việt Nam, nhằm nâng cao hiệu quả điều phối và bảo đảm tính liên tục trong hoạt động của Hiệp định. Đồng thời, thống nhất kế hoạch đàm phán nâng cấp Hiệp định trong một số lĩnh vực quan trọng.

LÊ CHÍ