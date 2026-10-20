[Video] Thí điểm xây dựng vị trí việc làm tại Bộ Nội vụ và Hà Nội

Đặc biệt, Bộ Nội vụ phải hoàn thiện quy định khung về danh mục, bản mô tả công việc, khung năng lực, tiêu chuẩn và định mức vị trí việc làm của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp trước ngày 24/10.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương thành lập tổ công tác rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, hoàn thành trong ngày 20/10.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phải chỉ đạo rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn