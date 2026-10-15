[Video] Thí điểm hướng dẫn khám chữa bệnh từ xa tại 11 địa phương và 5 bệnh viện

Theo hướng dẫn này, có 2 mô hình khám chữa bệnh từ xa. Mô hình thứ nhất là người hành nghề trực tiếp tư vấn, khám chữa bệnh từ xa cho người bệnh.

Mô hình thứ hai là người hành nghề thực hiện hoạt động này với sự hỗ trợ của nhân viên y tế tại địa điểm của người bệnh.