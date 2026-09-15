[Video] Thắt chặt tin cậy chính trị, làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan

Tại cuộc hội đàm, hai bên đánh giá cao bước tiến vượt bậc của quan hệ song phương sau 50 năm thiết lập, từ quan hệ láng giềng hữu nghị phát triển thành Đối tác Chiến lược năm 2013 và nâng lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025. Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố vững chắc tin cậy chính trị qua các chuyến thăm cấp cao, vận hành hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng gắn kết, bổ trợ lẫn nhau; đồng thời mở rộng hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch, kết nối hạ tầng giao thông và tăng cường giao lưu nhân dân giữa các địa phương.

CAO HIẾU