[Video] Tháo gỡ điểm nghẽn, chấm dứt nuôi nhốt gấu tại Hà Nội

Tọa đàm “Chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu tại Hà Nội” có sự tham dự của ông Bùi Huy Khôi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội; ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Thọ; bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV).

Các đại biểu tập trung phân tích những điểm nghẽn trong việc chuyển giao những cá thể gấu còn lại, đồng thời đề xuất giải pháp về quản lý, tuyên truyền, vận động và phối hợp giữa các bên, hướng tới chấm dứt hoàn toàn hoạt động nuôi nhốt gấu tại Hà Nội.