[Video] Tháo gỡ điểm nghẽn, chấm dứt nuôi nhốt gấu tại Hà Nội
Sau hơn 20 năm nỗ lực, số lượng gấu nuôi nhốt tại Việt Nam đã giảm mạnh. Tuy nhiên, chặng đường cuối cùng để chấm dứt hoàn toàn hoạt động này vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt tại Hà Nội, nơi còn số lượng gấu nuôi nhốt lớn nhất cả nước.
Tọa đàm “Chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu tại Hà Nội” có sự tham dự của ông Bùi Huy Khôi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội; ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Thọ; bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV).
Các đại biểu tập trung phân tích những điểm nghẽn trong việc chuyển giao những cá thể gấu còn lại, đồng thời đề xuất giải pháp về quản lý, tuyên truyền, vận động và phối hợp giữa các bên, hướng tới chấm dứt hoàn toàn hoạt động nuôi nhốt gấu tại Hà Nội.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thao-go-diem-nghen-cham-dut-nuoi-nhot-gau-tai-ha-noi-post991388.html