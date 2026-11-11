[Video] Thanh tra Chính phủ kiến nghị công khai giá bán xăng dầu từ đầu mối đến cửa hàng bán lẻ

Thực hiện Công văn số 19892 ngày 20/9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Công văn số 17814 ngày 21/9/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc tổ chức tổng ra quân nạo vét, khơi thông dòng chảy, xử lý ách tắc trên các trục tiêu, kênh tiêu sông Vinh thuộc hệ thống kênh Nhà Lê, đề phòng ngập lụt, úng do ảnh hưởng của mưa lớn trên địa bàn tỉnh; từ 20/9/2026 Công ty TNHH MTV Sông Chu đã chủ động tổ chức ra quân nạo vét, trục vớt rác, giải tỏa bè mảng rau muống và bèo tây. Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp, tuy nhiên do địa hình phức tạp, nhiều tuyến kênh bị lấn chiếm khiến máy móc, phương tiện cơ giới không vào thi công được, thời tiết lại có mưa nên đã làm chậm tiến độ.