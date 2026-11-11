[Video] Thanh tra Chính phủ kiến nghị công khai giá bán xăng dầu từ đầu mối đến cửa hàng bán lẻ
Nhằm minh bạch giá cả và bảo đảm quyền lựa chọn cho người tiêu dùng, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp Bộ Tài chính xây dựng cơ chế bắt buộc ứng dụng công nghệ thông tin để công khai, cập nhật giá bán từ thương nhân đầu mối đến cửa hàng bán lẻ.
Về cơ chế điều hành, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xây dựng cơ chế giá xăng dầu vận hành theo thị trường có sự quản lý của Nhà nước, nghiên cứu bãi bỏ cơ chế Nhà nước công bố giá cơ sở. Theo hướng này, thương nhân đầu mối chủ động tạo nguồn và công bố giá bán trên cơ sở giá thế giới cùng các chi phí thuộc phạm vi quản lý của Nhà nước. Cơ quan thanh tra cũng đề xuất cho phép đại lý, cửa hàng bán lẻ được mua xăng dầu từ nhiều đầu mối nhằm tăng cạnh tranh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thanh-tra-chinh-phu-kien-nghi-cong-khai-gia-ban-xang-dau-tu-dau-moi-den-cua-hang-ban-le-post1001661.html