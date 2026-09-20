[Video] Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ chủ động ứng phó mưa lớn, nguy cơ ngập lụt
Chiều 20/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 54/BCĐ-BNNMT, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 21-24/9, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục có trục qua Nam Bộ, gây mưa diện rộng. Mưa vừa, mưa to đến rất to tập trung chủ yếu vào chiều, tối và đêm với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm/đợt, cục bộ có nơi trên 400mm/đợt, nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thanh-pho-ho-chi-minh-va-nam-bo-chu-dong-ung-pho-mua-lon-nguy-co-ngap-lut-post989817.html