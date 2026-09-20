[Video] Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ chủ động ứng phó mưa lớn, nguy cơ ngập lụt

Trong đợt triều cường đầu tháng 8 âm lịch, tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như: Cao Lãnh, Mỹ Thuận, Cai Lậy và Mỹ Tho, mực nước vượt báo động III, gây ngập cục bộ tại một số nơi. Theo dự báo, đợt triều cường rằm tháng 8 tới đây sẽ cao hơn đợt đầu tháng.