[Video] Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên chống ngập tại 6 khu vực trọng điểm

Thị trường bất động sản là lĩnh vực thu hút dòng tiền lớn của xã hội, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an sinh cho người dân. Thời gian qua, thị trường bất động sản có nhiều biến động, giá bất động sản tăng quá cao so với thu nhập của người dân, thiếu nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ dẫn đến nhiều người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại 'giá ưu đãi', 'suất ngoại giao'.