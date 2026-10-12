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[Video] Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên chống ngập tại 6 khu vực trọng điểm

Giai đoạn 2026-2027, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến triển khai 54 dự án với tổng vốn khoảng 69.348 tỷ đồng, tập trung xử lý ngập tại 6 khu vực trọng điểm, trong đó có Thảo Điền, chợ Thủ Đức, Gò Vấp và sân bay Tân Sơn Nhất.

Báo Nhân Dân
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Theo kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến triển khai 87 dự án với tổng vốn hơn 142.000 tỷ đồng, hướng tới xóa 50 điểm ngập.

NGUYỄN THÚY

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thanh-pho-ho-chi-minh-uu-tien-chong-ngap-tai-6-khu-vuc-trong-diem-post994526.html