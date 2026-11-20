[Video] Thành phố Hồ Chí Minh triển khai gần 30 phương án chống ùn tắc dịp Tết
Những tháng cuối năm 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa tăng cao, trong khi nhiều công trình hạ tầng giao thông đang thi công khiến áp lực giao thông tại TP. Hồ Chí Minh ngày càng lớn. Dự báo tình hình ùn tắc sẽ diễn biến phức tạp hơn trong dịp Tết Nguyên đán 2027, nhất là tại các cửa ngõ, sân bay, bến xe và khu vực cảng.
Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh , hiện có gần 30 điểm, khu vực tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến Trường Chinh, Cộng Hòa, Cách Mạng Tháng Tám; cửa ngõ phía Đông, các nút giao An Phú, Mỹ Thủy, khu vực cảng Cát Lái, Quốc lộ 1, Quốc lộ 13 và khu vực Hàng Xanh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thanh-pho-ho-chi-minh-trien-khai-gan-30-phuong-an-chong-un-tac-dip-tet-post1004329.html