[Video] Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường phòng, chống bệnh não mô cầu trong trường học

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 4 học sinh được xác định mắc bệnh não mô cầu nhóms B, một em đã tử vong và 3 em đang điều trị.

Ngay khi tiếp nhận ca bệnh đầu tiên, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị điều tra dịch tễ, xác định người tiếp xúc gần, cấp phát kháng sinh dự phòng theo chỉ định và giám sát sức khỏe học sinh.