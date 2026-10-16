[Video] Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực tăng trưởng hơn 13% trong quý IV

Theo kịch bản tăng trưởng, công nghiệp và xây dựng cần tăng 13,84% trong quý cuối năm; riêng ngành xây dựng đặt mục tiêu tăng hơn 17%. Khu vực dịch vụ hướng tới mức tăng 13,32%, với các chương trình kích cầu tiêu dùng dự kiến khởi động từ giữa tháng 11.

Trong 9 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước của thành phố đạt hơn 676.900 tỷ đồng. Giải ngân đầu tư công đạt khoảng 111.500 tỷ đồng, tương đương 75,5% kế hoạch.

Tăng tốc đầu tư công, thúc đẩy sản xuất và kích cầu tiêu dùng được kỳ vọng tạo thêm động lực để Thành phố Hồ Chí Minh tiến gần mục tiêu tăng trưởng cả năm.