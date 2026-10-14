[Video] Thành phố Hồ Chí Minh nguyện làm quê hương thứ hai của các liệt sĩ

Sau nghi thức truy điệu 731 liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dẫn đầu đoàn di chuyển các hài cốt liệt sĩ ra xe quân sự để vận chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Lộ trình di chuyển, đoàn xe xuất phát từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng-đường Trường Sơn-đường Cách Mạng Tháng Tám-vòng xoay Dân Chủ-đường Cách Mạng Tháng Tám-đường Điện Biên Phủ-cầu Sài Gòn-đường Võ Nguyên Giáp/Xa lộ Hà Nội-Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Quãng đường dài khoảng 26km.