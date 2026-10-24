[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khẩn cấp di dời 141 hộ dân khỏi chung cư nguy cơ sập đổ
Ngày 24/10, UBND phường Khánh Hội cho biết đang triển khai kế hoạch di dời khẩn cấp 141 hộ dân cón sinh sống tại chung cư Vĩnh Hội nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
UBND phường Khánh Hội mong muốn các hộ dân đang sống tại chung cư Vĩnh Hội nâng cao ý thức, đồng thuận và chấp hành nghiêm túc việc di dời. UBND phường cũng ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các mong muốn, nguyện vọng của những hộ dân và sẽ nghiên cứu, đánh giá, tìm phương án phù hợp, thuận tiện cho các hộ dân đúng với quy định của pháp luật.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thanh-pho-ho-chi-minh-khan-cap-di-doi-141-ho-dan-khoi-chung-cu-nguy-co-sap-do-post997862.html