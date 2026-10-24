[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khẩn cấp di dời 141 hộ dân khỏi chung cư nguy cơ sập đổ

Sau 9 năm sinh sống, làm việc tại Hà Nội, vợ chồng chị Nguyễn Như Quỳnh (Ninh Bình) vẫn chưa tìm được một căn nhà phù hợp với khả năng tài chính. Thực tế, giá bất động sản ngày càng vượt xa thu nhập, nhà ở xã hội được kỳ vọng là cơ hội an cư cho người lao động nhưng trên thực tế, việc tiếp cận vẫn còn nhiều rào cản.