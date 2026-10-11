[Video] Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thu hồi đất của khoảng 1.855 hộ dân để xây dựng Metro số 4
Dự án Metro số 4 dài khoảng 45km, kết nối Đông Thạnh, sân bay Tân Sơn Nhất và Hiệp Phước, dự kiến thu hồi đất của khoảng 1.855 hộ dân. Tuyến đường sắt đô thị này đặt mục tiêu khởi công trong nửa đầu năm 2027.
Hiện 21 phường, xã có tuyến Metro số 4 đi qua đang tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư về dự án.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thanh-pho-ho-chi-minh-du-kien-thu-hoi-dat-cua-khoang-1855-ho-dan-de-xay-dung-metro-so-4-post994460.html