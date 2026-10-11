[Video] Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thu hồi đất của khoảng 1.855 hộ dân để xây dựng Metro số 4

Sau hợp nhất, ngành Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình đứng trước một khối lượng công việc lớn khi phải chuẩn hóa gần 3 triệu thửa đất được hình thành từ nhiều nguồn dữ liệu, nhiều thời kỳ và trên các nền tảng kỹ thuật khác nhau. Với sự vào cuộc đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, tiến độ xây dựng, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai đang được đẩy nhanh, góp phần hình thành nguồn dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”.