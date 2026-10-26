[Video] Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng phí thẩm định hồ sơ cấp sổ hồng

Mức thu đăng ký thế chấp đối với hộ gia đình, cá nhân dự kiến sẽ có mức 670.000 đồng/hồ sơ (chỉ thế chấp đất) và 1.100.000 đồng/hồ sơ (gồm đất và nhà, tài sản trên đất). Mức thu này tăng so với trước đây, với mức thu 520.000 đồng/hồ sơ (chỉ gồm đất) và 800.000 đồng/hồ sơ (gồm đất và nhà, tài sản trên đất).

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai (trích lục) được đề xuất với mức thấp nhất 8.200 đồng/trang tài liệu và cao nhất 4.000.000 đồng với mảnh bản đồ vùng kinh tế - xã hội cả nước. Mức thu 45.000 đồng áp dụng cho thông tin thửa đất với đầy đủ thông tin.