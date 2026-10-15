[Video] Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất mở rộng diện nhà ở được miễn giấy phép xây dựng

Chung cư mới Hà Nội: Giao dịch suy giảm nhưng giá vẫn neo cao; Việt Nam có số căn hộ 'hàng hiệu', đứng thứ 3 thế giới; TPHCM duyệt dự án nhà ở xã hội lớn nhất từ trước đến nay, gần 192 ha;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 15/10.