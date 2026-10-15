[Video] Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất mở rộng diện nhà ở được miễn giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500m² tại các khu vực đã có quy hoạch chi tiết hoặc quy chế quản lý kiến trúc được phê duyệt.
Theo dự thảo quyết định đang được Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, việc mở rộng diện miễn giấy phép xây dựng nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí cho người dân và tăng cường công tác hậu kiểm.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thanh-pho-ho-chi-minh-de-xuat-mo-rong-dien-nha-o-duoc-mien-giay-phep-xay-dung-post995298.html