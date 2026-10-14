[Video] Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất miễn phí kiểm định khí thải xe máy lần đầu đến hết năm 2028

Trong 9 tháng năm 2026, VKSND tối cao đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và xây dựng ngành. Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 9 tháng năm 2026 khái quát những kết quả nổi bật, nhiệm vụ trọng tâm và định hướng công tác của toàn Ngành trong thời gian tới. Báo Bảo vệ pháp luật trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.