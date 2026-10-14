[Video] Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất miễn phí kiểm định khí thải xe máy lần đầu đến hết năm 2028
Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ 100% chi phí kiểm định khí thải lần đầu đối với xe máy của người dân thường trú trên địa bàn, áp dụng đến hết ngày 31/12/2028. Chính sách nhằm hỗ trợ người dân trong lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh.
Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa lấy ý kiến các bộ, ngành về dự thảo nghị quyết quy định lộ trình chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng sạch, chính sách phát triển giao thông xanh và thiết lập vùng phát thải thấp.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thanh-pho-ho-chi-minh-de-xuat-mien-phi-kiem-dinh-khi-thai-xe-may-lan-dau-den-het-nam-2028-post995155.html