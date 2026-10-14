[Video] Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu 80% số ngày có không khí tốt và trung bình

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cách tội phạm tiếp cận và thao túng nạn nhân. Từ giả giọng người thân, mạo danh cơ quan chức năng đến dựng kịch bản “bắt cóc online”, công nghệ khiến thông tin giả trở nên thuyết phục hơn. Thách thức đối với Việt Nam không chỉ là ngăn chặn lừa đảo mà còn bảo vệ khả năng kiểm chứng và quyền quyết định của người dân trong quá trình chuyển đổi số theo Nghị quyết 57.