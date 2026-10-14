[Video] Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu 80% số ngày có không khí tốt và trung bình
Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 có 80% số ngày trong năm đạt chất lượng không khí tốt và trung bình, đồng thời từng bước giảm nồng độ bụi mịn và hướng tới duy trì chất lượng không khí ở mức tốt vào năm 2045.
Đến năm 2030, thành phố phấn đấu 100% phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch, xanh, đồng thời nghiên cứu hỗ trợ người dân chuyển đổi xe máy cũ và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng.Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ kiểm soát chặt bụi từ các công trường xây dựng, tăng cường hút bụi, rửa đường, thí điểm phun sương giảm bụi và bổ sung cây xanh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thanh-pho-ho-chi-minh-dat-muc-tieu-80-so-ngay-co-khong-khi-tot-va-trung-binh-post995080.html