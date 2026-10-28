[Video] Thành phố Hồ Chí Minh cần triệt để khai thác dữ liệu số để giảm phiền hà cho người dân

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thành phố; đặc biệt, trân trọng những cán bộ trực tiếp xử lý công việc ở cơ sở, người lao động bền bỉ trong sản xuất và doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, giữ việc làm trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới tư duy tự chủ, nâng cao năng lực thực thi, giải quyết công việc đến kết quả cuối cùng; khai thác hiệu quả thẩm quyền từ Luật Phát triển đô thị để cắt giảm thủ tục, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.