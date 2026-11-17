[Video] Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 3 địa điểm nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11
Ngày 16/11, UBND Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp tại 3 địa điểm trên địa bàn thành phố nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026.
3 địa điểm bắn pháo hoa gồm:
Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh. Khu vực Công viên, phố đi bộ Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một. Quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu.
Chương trình bắn pháo hoa tại cả 3 địa điểm diễn ra đồng thời, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 24/11/2026.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thanh-pho-ho-chi-minh-ban-phao-hoa-tai-3-dia-diem-nhan-ngay-van-hoa-viet-nam-2411-post1003177.html