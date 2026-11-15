[Video] Thanh Hóa triển khai khẩn cấp dự án xây lại cầu Bái Sim

Ngày 15/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 khai mạc tại Campuchia; Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Philippines. Theo giới chuyên gia nước ngoài, hoạt động của lãnh đạo Việt Nam tại hai hội nghị này cho thấy các ưu tiên chiến lược và đề xuất mà Việt Nam đang thúc đẩy đem lại lợi ích cho khu vực cũng như thế giới.