[Video] Thanh Hóa triển khai khẩn cấp dự án xây lại cầu Bái Sim
Tỉnh Thanh Hóa cho biết: Đã quyết định đầu tư 20 tỉ đồng xây dựng lại cầu Bái Sim trên tuyến đường Nghi Sơn – Bãi Trành, đoạn qua xã Thanh Kỳ. Công trình dự kiến hoàn thành trong quý II năm 2027, nhằm khôi phục giao thông qua khu vực sau khi cầu bị hư hỏng do mưa lũ.
Trước đó, mưa lớn trong hai ngày 8 và 9/11 khiến nước lũ dâng cao, cuốn sập một phần mố cầu, làm giao thông qua đây bị chia cắt. Lực lượng chức năng đã tổ chức cảnh báo, hướng dẫn người dân và phương tiện lưu thông theo hướng khác để bảo đảm an toàn.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thanh-hoa-trien-khai-khan-cap-du-an-xay-lai-cau-bai-sim-post1002868.html