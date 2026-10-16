[Video] ' Thanh âm di sản' đưa câu chuyện di sản đến gần giới trẻ
Chiều 16/10, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, sự kiện “Thanh âm di sản” diễn ra hướng tới Ngày Quốc tế Di sản văn hóa phi vật thể 17/10 và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Thông qua hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu hiện vật và sân khấu hóa, chương trình góp phần làm mới cách kể chuyện di sản, đưa lịch sử, văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thanh-am-di-san-dua-cau-chuyen-di-san-den-gan-gioi-tre-post995855.html