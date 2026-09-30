[Video] Tháng 11 sẽ có hơn 748 nghìn biển số xe được đấu giá

Trong số này có 325.335 biển số ô tô và 422.880 biển số mô tô, xe máy. TP Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu về dải số niêm yết với số lượng 99.000 biển, tiếp sau là Hà Nội 88.115 biển, Hải Phòng 33.940 biển, Đồng Nai 32.680 biển.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho hay: Phiên 11 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 11, sau thời gian 30 ngày niêm yết danh sách biển số theo quy định.