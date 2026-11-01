[Video] Tháng 11, mưa to tập trung tại Trung Bộ và Nam Bộ

Cơ quan khí tượng nhận định, các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có thể xuất hiện trên phạm vi cả nước. Trên biển, cần đề phòng gió mạnh do không khí lạnh, gió mùa Tây Nam, xoáy thuận nhiệt đới hoặc mưa dông cục bộ, gây nguy hiểm cho hoạt động tàu thuyền.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương và người dân thường xuyên cập nhật dự báo, cảnh báo ngắn hạn để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn cho sản xuất và đời sống.