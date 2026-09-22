[Video] Tháng 10, Bắc Bộ có thể có mưa cao hơn trung bình nhiều năm

Về xu thế mưa những tháng cuối năm 2026, cơ quan khí tượng nhận định có sự phân hóa mạnh giữa các vùng miền. Tháng 10, ngoại trừ Bắc Bộ có mưa tăng, các khu vực còn lại đều thấp hơn mức trung bình nhiều năm, đặc biệt từ Quảng Trị đến thành phố Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ và Cao nguyên Trung Bộ thấp hơn từ 20% đến 40%. Sang tháng 11, mưa nhiều tập trung tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh (cao hơn 10% đến 30%), trong khi từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ lại hụt so với trung bình. Đến tháng 12, lượng mưa tại Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục cao hơn, riêng Duyên hải Nam Trung Bộ hụt từ 50 đến 100mm. Trên lưu vực sông Mê Công, lượng mưa cao hơn ở thượng lưu nhưng lại giảm từ 15% đến 60% ở trung và hạ lưu.

LINH SAN