[Video] Thận trọng nghiên cứu đề án cải cách chính sách tiền lương

Sáng 10/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026. Lễ phát động được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội, kết hợp trực tuyến tại 33 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại Điện Biên, lễ phát động được tổ chức tại phố đi bộ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ.