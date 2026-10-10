[Video] Thận trọng nghiên cứu đề án cải cách chính sách tiền lương
Bộ Nội vụ cho biết, đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội có tác động sâu rộng đến toàn xã hội, cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm phù hợp với tăng trưởng kinh tế và khả năng chi trả của ngân sách nhà nước.
Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải vừa có báo cáo gửi Quốc hội về kết quả thực hiện Nghị quyết số 263/2025 của Quốc hội liên quan việc tiếp tục thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề và chất vấn.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-than-trong-nghien-cuu-de-an-cai-cach-chinh-sach-tien-luong-post994180.html