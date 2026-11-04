Video thảm kịch va chạm trực thăng tại Nepal

2 chiếc trực thăng va chạm trong lúc cố gắng hạ cánh tại Pheriche, phía dưới trại căn cứ Núi Everest ở Nepal hôm 3/11.

Sự cố diễn ra vào khoảng sau 8h sáng giờ địa phương. Một chiếc trực thăng do Air Dynasty vận hành đang bay từ Sân bay Lukla đến Pheriche, trong khi chiếc còn lại do Fishtail Air vận hành, đang bay đến từ Gorakshep chở theo 2 hành khách nước ngoài, theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Nepal (CAAN).

Video về sự cố cho thấy 2 chiếc trực thăng tiến vào khu vực hạ cánh từ các hướng khác nhau. Khi máy bay của Air Dynasty nghiêng về phía sau, dường như nhằm cố gắng giảm tốc độ, các cánh quạt đang quay của nó dường như va trúng phần giữa của trực thăng Fishtail Air và làm đứt phần đuôi, sau đó cả 2 cùng rơi xuống.

Một công dân Ấn Độ 47 tuổi trên chiếc trực thăng của Fishtail Air đã thiệt mạng, trong khi phi công và 1 hành khách người New Zealand bị thương, CAAN cho biết.

Phi công của Air Dynasty cũng bị thương và được điều trị tại một bệnh viện ở Lukla, tờ OnlineKhabar sau đó đưa tin, dẫn lời Cảnh sát Nepal.

Nguyên nhân của vụ va chạm vẫn đang được điều tra.

Giám đốc Điều hành CAAN Mukesh Dangol phát biểu với tờ Kathmandu Post: "Các báo cáo sơ bộ gợi ý về sự hiểu lầm thông tin giữa các phi công, do khu vực này nằm ngoài tầm phủ sóng của đài kiểm soát không lưu Sân bay Lukla và các phi công phải tự liên lạc với nhau".

Ông Dangol nói thêm: "Chúng tôi đang ghi lại lời khai của phi công bị thương."

Làng Pheriche nằm ở độ cao hơn 4.200m so với mực nước biển và là một điểm dừng chân phổ biến cho các du khách đi bộ đường dài và leo núi hướng về Trại Căn cứ Everest.

Địa hình miền núi hiểm trở và thời tiết khó lường của Nepal có thể khiến các chuyến bay trực thăng trở nên nguy hiểm. Các máy bay không được phép hạ cánh tại Trại Căn cứ Everest nhưng thường vận chuyển những du khách đi bộ đường dài trở về từ khu vực Everest, bao gồm cả những người bị say độ cao hoặc kiệt sức.

Ít nhất 22 vụ tai nạn trực thăng chết người đã xảy ra tại Nepal từ khi các cơ quan chức năng hàng không bắt đầu lưu giữ hồ sơ vào năm 1966, tờ Kathmandu Post đưa tin.

Theo RT