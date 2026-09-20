[Video] Tết Trung thu - một vé về tuổi thơ

Trong mâm cỗ truyền thống của người Việt, đặc biệt là mâm cỗ vùng đồng bằng Bắc bộ, có những món ăn gần như đã trở thành “quy ước” mà chỉ cần nhìn qua, người ta đã cảm nhận được không khí của một ngày lễ, ngày Tết hay một dịp sum họp gia đình. Đó là xôi, giò, nem, canh bóng, canh măng, miến… và đặc biệt là gà luộc.