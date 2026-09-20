[Video] Tết Trung thu - một vé về tuổi thơ
Trung thu trong ký ức của nhiều người là hình ảnh chiếc lồng đèn giấy bóng kính, đêm trăng rằm cùng nhau đi phá cỗ, xem múa lân. Giữa nhịp sống hiện đại, những hình ảnh thân quen ấy đang trở lại tại nhiều không gian ở Đồng Nai theo những cách mới mẻ. Mỗi trải nghiệm mang một sắc thái riêng, nhưng đều góp phần đánh thức ký ức tuổi thơ và tạo thêm những kỷ niệm mới trong mùa Trung thu này.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202609/video-tet-trung-thu-mot-ve-ve-tuoi-tho-0e00ac3/