Video tennis Medvedev - Paul: 'Gấu Nga' trút giận sau thảm bại 1-6 (Thượng Hải Masters)

Chạm trán Tommy Paul, Daniil Medvedev đã trải qua set đấu đầu tiên xuất thần. Không chỉ cứu tới 7 break-point (game 6), tay vợt người Nga còn 2 lần bẻ game cầm giao bóng của đối thủ để giành chiến thắng 6-3.

Medvedev vào bán kết

Tuy nhiên bước sang set 2, Tommy Paul hoàn toàn "lột xác", thậm chí đoạt break-point ngay game cầm giao bóng đầu tiên của Medvedev. Đáng nói hơn, tay vợt người Nga gần như không có sự phản kháng đáng kể nào, để rồi bất lực nhìn đối thủ thắng áp đảo 1-6.

Thảm bại sốc cũng giúp Medvedev bừng tỉnh ở set đấu quyết định. Với những break-point ở game 1 và 9, "Gấu Nga" thắng thuyết phục 6-3, qua đó khép lại trận đấu sau 2 giờ 09 phút. Tiến vào bán kết Thượng Hải Masters, Medvedev sẽ chạm trán tài năng trẻ Rafa Jodar.

Thống kê trận đấu