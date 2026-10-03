Video tennis Alcaraz - Arnaldi: Ngược dòng đẳng cấp ở tie-break (Japan Open)

Chạm trán Matteo Arnaldi, Carlos Alcaraz khởi đầu như mơ khi đoạt break-point ngay game cầm giao bóng của đối thủ. Dù vậy, tay vợt người Italia nhanh chóng đòi lại break, thậm chí kéo set đầu tiên vào loạt tie-break cân não.

Alcaraz giành chiến thắng đẳng cấp

Kịch tính chưa dừng ở đó. Trong màn "đấu súng" này, Arnaldi tưởng chừng tiến gần tới chiến thắng khi dẫn 6-2, nhưng Alcaraz đã thể hiện bản lĩnh bằng 6 điểm liên tiếp, tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục để thắng 8-6.

Bước sang set 2, Arnaldi không còn duy trì được phong độ, thể lực lẫn sự hưng phấn như đầu trận. Kết quả, tay vợt người Italia bất lực nhìn Alcaraz vùi dập 6-1.

Thắng 2-0 chung cuộc (tỷ số các set: 7-6, 6-1), hạt giống số 1 thẳng tiến vào tứ kết Japan Open gặp Denis Shapovalov.

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