[Video] Tàu thuyền cần cảnh giác trước nguy cơ lốc xoáy, gió giật trên biển Nam Bộ
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia ngày 26/9 vừa đưa ra cảnh báo về hiện tượng mưa rào, dông rải rác trên khu vực biển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo ngư dân, chủ phương tiện và người điều khiển tàu thuyền thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết, đặc biệt chú ý quan sát các đám mây dông phát triển mạnh; chủ động tránh xa khu vực có dông, không cố di chuyển qua vùng thời tiết nguy hiểm để bảo đảm an toàn.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tau-thuyen-can-canh-giac-truoc-nguy-co-loc-xoay-gio-giat-tren-bien-nam-bo-post991239.html